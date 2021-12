Locales 2022 : Diouf Sarr veut changer Dakar - adakar.com

News Politique Article Politique Locales 2022 : Diouf Sarr veut changer Dakar Publié le lundi 6 decembre 2021 | xibaaru.sn

Dakar, le 28 novembre - Abdoulaye Diouf Sarr, candidat de Benno Bokk Yaakar à la mairie de Dakar et maire sortant de Yoff, a été investi ce dimanche 28 novembre 2021 au cours d`un meeting. Tweet

Abdoulaye Diouf Sarr était face aux Dakarois, ce dimanche 5 décembre, 2021. En direction des élections territoriales, prévues le 23 janvier 2022, la tête de liste de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) s’est prêtée à l’exercice de présentation de son offre politique. Un programme politique bâti, selon lui, sur un besoin exprimé par les populations de Dakar.



« Ce n’est pas un programme théorique conçu de manière unilatérale. Nous avons effectué des études auprès des populations », a-t-il déclaré. La cérémonie de présentation de programme s’est faite en présence de tous les candidats, têtes liste de la coalition présidentielle, dans les 19 communes de Dakar. L’écrasante majorité de cette liste est composée d’hommes. Il n’y a que deux femmes. Il s’agit de la ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, candidate à la commune de Sicap-Liberté, et de Fatou Diouf, candidate à la commune de Hann Bel Air.