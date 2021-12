Forum de Dakar: «Des discussions sans tabou sur la paix et la sécurité en Afrique» - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Forum de Dakar: «Des discussions sans tabou sur la paix et la sécurité en Afrique» Publié le lundi 6 decembre 2021 | RFI

© Présidence par DR

Cérémonie d`ouverture du Forum International de Dakar sur la Paix et ma sécurité

Dakar, le 14 novembre 2017 - Le président de la République Macky Sall a présidé, en compagnie des présidents IBK et Paul Kagamé, l`ouverture solennelle de la 4e édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la sécurité. Tweet

La 7e édition du Forum de Dakar s’est ouverte ce lundi matin pour deux jours d’échanges, en présence de plusieurs chefs d’État et de nombreux ministres et décideurs internationaux. Le Forum de Dakar est aujourd’hui un véritable espace de rencontre pour réaffirmer avec force la coalition démocratique et le poids de la diplomatie sénégalaise sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Le directeur de l’organisation du Forum, François-Charles Timmerman, revient sur l’événement.



RFI : Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique réalise cette année sa 7e édition. Comment est née cette initiative et quel est l’objet de ce Forum ?



François-Charles Timmerman : François Hollande avait souhaité, lors du Sommet Afrique-France de 2013, que l'on crée un espace de dialogue et de réflexion autour des problématiques de paix et de sécurité en Afrique à destination des décideurs. L’objectif était de créer une agora de coopération internationale opérationnelle, un lieu de rencontre des acteurs du terrain, loin du format des sommets officiels. Nous ne voulions pas d’une rencontre où les conclusions sont rédigées avant la tenue des échanges ! Le modèle de forum s'est imposé et répondait à un vrai besoin.