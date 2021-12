Ugb: Les étudiants à mobilité réduite expriment leurs préoccupations - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Ugb: Les étudiants à mobilité réduite expriment leurs préoccupations Publié le lundi 6 decembre 2021 | Setal.net

© aDakar.com par SB

Dak`Art 2018: Exposition des personnes handicapées

Dakar, le 14 mai 2018 - Des personnes handicapées ont apporté leur contribution à la 13e édition de la Biennale de l`Art Africain contemporain (Dak`Art 2018). C`était en présence du ministre de la Culture. Tweet

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, l’Association des étudiants en Situation de handicap pour une université inclusive et résiliente pour tous (AESH), en étroite collaboration avec la Cellule Genre et Equité de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, a tenu un point de presse samedi dans la grande salle des actes de l’Ufr des sciences de l’éducation, de la formation et des sports.



Pour cette édition, le thème s’articule autour de « Inclusion et Perspectives d’insertion des étudiants en situation de handicap ». Le président de l’Aesh, Mbaye Diop, étudiant en deuxième année à l’Ugb, a attiré l’attention des autorités universitaires de Saint-Louis et des pouvoirs publics sur les énormes difficultés auxquelles ils sont quotidiennement confrontés pour se déplacer au niveau des campus sociaux et pédagogiques de l’Ugb.



M. Diop a déploré avec véhémence la non prise en compte de leurs préoccupations dans la mise en œuvre des projets de construction des édifices publics de l’Ugb, « nous ne pouvons même pas accéder au bureau du Recteur ».



D’après « Le Soleil », il a rappelé que les dispositions de la loi d’orientation sociale, qui stipulent que 15% des emplois de la Fonction Publique doivent être destinés aux personnes vivant avec un handicap, ne sont pas encore appliquées.



La présidente de la Cellule Genre et Equité de l’Ugb, le Pr en sociologie, Mme Fatou Diop Sall, s’est dite très touchée par ces témoignages émouvants. Elle a invité les pouvoirs publics à réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre, en vue de satisfaire dans les plus brefs délais, les doléances exprimées par nos étudiants vivant avec un handicap.