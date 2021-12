Le CICAD abrite la 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix - adakar.com

Le CICAD abrite la 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix Publié le dimanche 5 decembre 2021

Ouverture du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité

La septième édition du Forum international de Dakar sur la paix et sécurité en Afrique s’ouvre lundi au Centre de conférence internationale Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), a appris l’APS, des organisateurs.



Le Chef de l’Etat, Macky Sall, préside l’ouverture de ce Forum axé sur ’’les enjeux de la stabilité et d’émergence en Afrique dans un monde post Covid-19’’, indique la même source.



Elle ajoute que les présidents sud-africain Cyril Ramaphosa, nigérien Mohamed Bazoum et celui de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo vont participer à la cérémonie d’ouverture, suivie d’un panel de haut niveau.



La rencontre est organisée conjointement par Avisa Partners et le Centre des hautes études de défense et de Sécurité de Dakar. Ce Forum, animé, pour la première fois en 2014, n’a pu se tenir l’année dernière pour des raisons de Covid-19.



Les organisateurs annoncent aussi la présence à Diamniadio, du président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, et du président de la Commission de l’Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat.



La France sera représentée par Florence Parly, ministre des Armées, et par le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. Ils ont aussi annoncé la participation du président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer et du directeur de l’Institut Pasteur de Dakar, Amadou Alpha Sall.



Une quarantaine de pays et autant de think-tanks ou ONG sont attendus à ce Forum qui va alterner séances plénières, ateliers et panels portant sur les défis sanitaire et sécuritaire auxquels est confrontée l’Afrique, selon ses initiateurs.



Ils ajoutent que le Forum réunira près d’un millier de responsables et décideurs africains, experts, militaires, spécialistes et journalistes, ainsi que de nombreux chefs d’entreprise et opérateurs économiques travaillant avec l’Afrique.

