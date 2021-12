« Ce n’est pas acceptable de voir ça à Dakar », le coup de gueule de Macky Sall - adakar.com

« Ce n'est pas acceptable de voir ça à Dakar », le coup de gueule de Macky Sall
Publié le dimanche 5 decembre 2021

Ce samedi, le président Macky Sall a annoncé la reprise des « cleaning day », « bessup settal » en wolof. Lors de son discours, il a également lancé un coup de gueule sur le visage que présente Dakar avant de demander au ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Sow, de désencombrer la capitale.



« Monsieur le ministre Abdoulaye Sow, il faut continuer le travail de désencombrement. Il n’est pas acceptable que Dakar continue à présenter un tel visage. Il faut absolument tout enlever, tout ce qui constitue un obstacle sur la voie publique. Je vous en donne tous les pouvoirs et vous avez mon soutien entier et total« , a déclaré le président Sall.



« Utilisez les moyens de l’Ucg, des forces publiques et tous les moyens pour dégager la voie publique, la rendre respiratoire », ajoute le chef de l’Etat, qui veut un cadre propre et propice dans la capitale.



« Et j’invite nos compatriotes à planter des arbres, à les entretenir à les arroser pour que notre cadre de vie soit viable, où il fait bon vivre. J’ai été fier de prendre part à cette journée mais nous allons la faire tous les mois », a-t-il terminé.