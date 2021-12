Le Sénégal enregistre son premier cas positif au variant Omicron - adakar.com

Le Sénégal enregistre son premier cas positif au variant Omicron Publié le dimanche 5 decembre 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

L’Iressef grâce à son laboratoire de génomique a détecté le premier cas positif au variant Omicron ce vendredi 03 Décembre 2021 chez un voyageur sortant.



Il s’agit d’un homme de 58 ans, arrivé au Sénégal le lundi 22 novembre 2021 par un vol en provenance d’un pays de la sous-région. Il a été vacciné le 13 avril 2021 avec AstraZeneca et le 25 juin avec Pfizer.

Il a séjourné à Dakar dans un hôtel de la place et a participé à une manifestation qui a regroupé près de trois cents personnes de plusieurs nationalités. La manifestation s’est déroulée du 24 au 25 novembre 2021.



Les résultats étant positifs à Iressef Ngor, le cas a été isolé en quarantaine et suivi dans un centre de la place.



A la date du 04 décembre 2021, ce cas positif au variant Omicron ne présente aucun symptôme.

Pour rappel, l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formations (IRESSEF), depuis sa création, appuie l’Etat sur ses politiques de santé dans le diagnostic des maladies infectieuses afin d’améliorer la prise en charge des patients.