News Économie Article Économie Au moins 6 bus de DDD saccagés Publié le samedi 4 decembre 2021 | Rewmi

Un bus en feu sur l`autoroute de Dakar

La société nationale de transport Dakar Dem Dikk (3D) est en train de faire les frais de cette grève engagée par les acteurs du secteur du transport routier ces 48 dernières heures. Pour preuve, des individus s’en sont pris à près d’une dizaine de bus et ont commis des actes de vandalisme.

C’est le cas, entre les Maristes et le pont de Pikine, où ce jeudi soir, un bus urbain de la ligne 232 a été pris pour cible. Non seulement le pare-brise du véhicule a été cassé, mais le bus a failli être réduit en cendres. Des individus non encore identifiés ont tenté d’incendier le bus. Malheureusement pour eux, leur projet a échoué au moment où, ceux-ci s’affairaient à mettre le feu après avoir versé de l’huile dans le bus. Des faits révélés par un membre de la cellule de communication de ladite entreprise.

Ce dernier a signalé également, que ce matin, d’autres bus avaient reçu le même traitement. Il s’agit d’un bus à Saint-Louis et de deux autres à Diourbel. Dans cette dernière localité, 7 personnes ont été appréhendées, informe la même source…