News Necrologie Article Necrologie Décès à Dakar de Lamine Diack, ancien patron de l’athlétisme mondial Publié le samedi 4 decembre 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Lamine Diack, ancien président de l`IAAF

À 88 ans, Lamine Diack a tiré sa révérence dans son pays natal, le Sénégal. Président de la Fédération internationale de d’athlétisme (IAAF) entre 1999 et 2015, il avait été mis en examen, en novembre 2015, par la justice française pour corruption passive et blanchiment aggravé sur une affaire de dopage impliquant des athlètes russes.



Reconnu coupable, Lamine Diack avait été condamné, en septembre 2020, à quatre ans de prison dont deux fermes. L’ancien ministre sénégalais des Sports avait fait appel de sa condamnation.



Rentré au Sénégal en mai dernier

En mai dernier, à la suite de la levée de l’interdiction de sortie du territoire français dont il faisait objet, il était rentré au Sénégal après avoir versé une caution de 500 000 euros dans le cadre d’une deuxième affaire judiciaire en cours. Le Jaraaf de Dakar, club de foot dont il a été le président à deux reprises, dans les années 1970 et 2000, avait rassemblé la somme. Lamine Diack avait fait appel de cette condamnation et la date d'un nouveau procès restait à fixer.



Auparavant, une collecte avait été lancée par un collectif formé pour son retour depuis son arrestation en France et le Jaraaf avait décidé de ne pas attendre la fin de cette décision pour lui permettre de revenir auprès de sa famille. Il n’était pas revenu dans son pays depuis 2015.