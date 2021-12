Au Sénégal, une ville nouvelle en attente de ses habitants - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Au Sénégal, une ville nouvelle en attente de ses habitants Publié le vendredi 3 decembre 2021 | LeMonde.fr

© aDakar.com par BL

Le centre-ville de Dakar quadrillé par les forces de l`ordre

Dakar, le 5 mars 2021 - Le centre-ville de la ville de Dakar est quadrillé par les forces de l`ordre alors que le mouvement “Y en a marre“ a appelé à y tenir une manifestation pour la démocratie et le respect des libertés. Tweet

« Les villes d’Afrique face à leur avenir » (1). A une trentaine de kilomètres de Dakar, Diamniadio doit permettre de désengorger la capitale en accueillant entreprises et institutions.



Derrière des arbustes chétifs, les villas blanches et orange se ressemblent toutes. Sagement alignées au bord de la route, les maisons de SD-City, l’une des premières résidences de la ville nouvelle de Diamniadio, au Sénégal, tranchent avec le désordre habituel des cités subsahariennes.



Dans cet espace, où la minéralité domine, la présence humaine se résume encore à de rares habitants et aux travailleurs des chantiers toujours en cours. Seydina Touré, un commerçant installé là depuis 2018, est fier d’avoir été le premier résident. Arrivé avant même que les raccordements à l’eau et l’électricité ne soient en place.