Nécrologie: “Avec le décès de Lamine Diack, le Sénégal perd un de ses plus illustres fils“ (Macky Sall) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Nécrologie: “Avec le décès de Lamine Diack, le Sénégal perd un de ses plus illustres fils“ (Macky Sall) Publié le vendredi 3 decembre 2021 | aDakar.com

© Présidence par PMD

Ouverture de la 56ème Session ordinaire de la CEDEAO

Abuja, le 21 décembre 2019 - Le président de la République Macky Sall a pris part, le samedi 21 décembre, à l`ouverture de la 56ème session ordinaire de la CEDEAO, à Abuja. Tweet

Le président de la République, Macky Sall a rendu hommage, ce vendredi à l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, décédé à l'âge de 88 ans. Dans une publication, le chef de l'État salue la mémoire d'un fils illustre du Sénégal.



"Avec le décès de Lamine Diack, le Sénégal perd un de ses plus illustres fils. Sportif de renommée, ancien maire de Dakar, ancien député, ancien ministre et ancien Président de l’IAAF, Diack était un homme d’une grande dimension", a écrit le chef de l'État, Macky Sall.



Le président de la République présente par ailleurs ses " condoléances émues à toute la Nation".



Lamine Diack, président de l'IAAF entre 1999 et 2015 est décédé dans la nuit du jeudi à vendredi à Dakar. Il était âgé de 88 ans.



Lamine Diack est rentré au Sénégal en mai dernier après plus de 6 ans passés en France sous résidence surveillée dans le cadre de l'affaire de dopage et de corruption qui a éclaté à la fin de présidence à l'IAAF.



En septembre 2020, Lamine Diack a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris de corruption passive et de blanchiment aggravé. Il avait écopé d'une peine de 4 ans de prison dont 2 ans fermes et à une amende maximale de 500 000 euros (328 millions FCFA).



Makhtar C.