Nécrologie : L'ancien président de l'IAAF, Lamine Diack, est décédé à l'âge de 88 ans Publié le vendredi 3 decembre 2021 | aDakar.com

Lamine Diack, ancien président de l`IAAF

L’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), Lamine Diack, est décédé dans la nuit du jeudi à ce vendredi, à Dakar, à l’âge de 88 ans.



La nouvelle du décès de l’ancien patron de l’athlétisme mondial a été officialisée ce matin par son fils Papa Massata Diack à l’agence de presse sénégalaise.



Lamine Diack est rentré au Sénégal au mois de mai dernier après plus de 6 ans passés en France en résidence surveillée dans le cadre de son procès dans l’affaire de corruption dans l’athlétisme.



Ancien maire de Dakar, Lamine Diack a dirigé la Fédération internationale d’athlétisme de 1999 à 2015. C’est à la fin de sa présidence que le scandale de dopage des athlètes va ternir durablement son règne et ses actions à la tête de l’athlétisme mondial.



Jugé en septembre 2020 et reconnu coupable des faits de corruption passive et de blanchiment aggravé, Lamine Diack sera condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à 4 ans de prison dont deux ans fermes.



C’est à la faveur du paiement d’une caution de plus de 300 millions FCFA par son ancien club Le Jaraaf de Dakar que Lamine Diack a pu revenir auprès des siens.



Carrière politique



Lamine Diack est né en 1933 à Rebeuss au cœur de Dakar. Après une riche carrière sportive qui le verra notamment être champion de France de saut en longueur en 1958, Lamine Diack effectue des études énergie France décrochant une licence en droit avant de d’intégrer l’administration du Sénégal nouvellement indépendant en tant qu’Inspecteur principal des impôts et domaines.



Lamine Diack occupera par ailleurs les fonctions de maire de la capitale sénégalaise, Dakar, entre 1978 et 1980.



Makhtar C.