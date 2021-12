Le Cameroun renforce la sécurité pour la CAN - adakar.com

Le Cameroun renforce la sécurité pour la CAN
Publié le vendredi 3 decembre 2021

Le Cameroun renforce la sécurité pour la CAN

Des mesures de sécurité renforcées seront mises en place avant et pendant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) dans les régions de l’Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, où certains des matchs seront joués, ont indiqué les officiels mercredi.

Le gouvernement veut avoir une compétition sans obstacles dans la région où les combattants séparatistes lancent des attaques sur les civils et les forces de sécurité, a déclaré Bernard Okalai Bilia, gouverneur de la région du Sud-Ouest.