La Covid-19 pourrait plonger 40 millions d'africains dans l'extrême pauvreté Publié le jeudi 2 decembre 2021

Coronavirus

Coronavirus

La pandémie de la Covid-19 pourrait plonger jusqu'à 40 millions de personnes dans l'extrême pauvreté en Afrique si aucune mesure n'est prise, a alerté, jeudi à Sal, Prof Kevin Urama, vice-président de la Banque africaine de développement (BAD) chargé de la Gouvernance économique et de la gestion des connaissances.



Prof Urama, également économiste en chef par intérim et Directeur senior de l’Institut africain de développement du Groupe de la BAD s’exprimait lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence économique de l’Afrique autour du thème, « Financer le développement de l'Afrique post-Covid-19 », et présidée par le président du Cap Vert, José Maria Neves.



« La pandémie a eu et continue d'avoir des impacts socio-économiques importants. De plus, cela exerce une pression énorme sur les défis du financement du développement de l'Afrique », a-t-il expliqué, ajoutant que « depuis le début de la pandémie sur le continent en février 2020, l'Afrique a enregistré plus de 8 millions de cas confirmés de Covid-19, entraînant plus de 200 000 décès, et ce n'est pas fini. La pandémie pourrait plonger jusqu'à 40 millions de personnes dans l'extrême pauvreté si aucune mesure n'est prise ».



Le déploiement des programmes de vaccination en Afrique a été lent, et l'émergence de nouvelles variantes de Covid-19 avec de multiples mutations, a plongé de nombreux pays dans une autre vague du virus mortel.



Au-delà de la tragédie humaine, l'impact économique de la Covid-19 a occasionné « des entreprises fermées définitivement, des pertes d'emplois à long terme et des retards dans les calendriers universitaires, qui ont tous un impact négatif à long terme sur la vie des gens », a poursuivi le vice-président de la BAD.



« La croissance du PIB réel de l'Afrique devrait atteindre en moyenne 3,4 % en 2021, après s'être contractée de 1,8 % en 2020, ce qui en fait la première récession du continent depuis plus d'un demi-siècle » a-t-il soutenu.



Selon lui, entre 2021 et 2023, la croissance du PIB réel devrait rester inférieure à 4 %. La pandémie a mis en évidence la nécessité de réformes nationales transformatrices pour atteindre les principaux objectifs de développement, notamment des systèmes de santé plus solides, des protections sociales et la viabilité de la dette.



En exerçant une pression considérable sur les finances publiques déjà tendues dans de nombreux pays, la pandémie oblige les pays africains à repenser le modèle de financement du développement en vigueur.



L'ensemble de l'écosystème de financement des économies africaines doit être repensé, y compris d'un point de vue juridique pour faciliter le financement du secteur privé, le renforcement des droits de propriété et l'accès aux garanties pour les micro, petites et moyennes entreprises.



« Bien qu'il soit difficile de prédire le plein impact de la pandémie et le moment où elle pourrait se terminer, il y a de l'espoir que l'Afrique en sortira plus résiliente », a fait remarquer Prof Urama, saluant la hausse des prix des matières premières, l’assouplissement des mesures strictes en cas de pandémie, le redressement du commerce mondial et la reprise des entrées de capitaux.



Il a en outre noté qu’il y a de l'espoir pour des taux de vaccination plus élevés sur le continent à mesure que davantage de vaccins deviennent disponibles. « Souhaitons que des politiques monétaires et fiscales prudentes soient privilégiées par les gouvernements africains » a dit Prof Kevin Urama.



Ouverte, jeudi, la Conférence économique africaine hybride 2021 sur le financement du développement à l'ère de la Covid-19 s’achèvera, samedi.



Ces assises capverdiennes devront permettre de tracer la voie du développement du continent, y compris les moyens de mobiliser les ressources nationales et de créer des systèmes fiscaux et fiscaux modernes et efficaces.



Il s’agira également d'explorer les moyens de lutter contre l'évasion fiscale, la fraude et d'autres infractions qui drainent les ressources nationales.



L'édition 2021 de la Conférence économique africaine est organisée par le gouvernement du Cap-Vert dans un format hybride, conformément aux directives sanitaires en cas de pandémie. Des participants à la conférence sont réunis à Sal, une destination touristique populaire de l'archipel, le Cap Vert.



D'autres y participeront virtuellement. La conférence est organisée conjointement par la Banque africaine de développement, la Commission économique pour l'Afrique et le Programme des Nations Unies pour le développement.



LS/APA

