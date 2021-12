Affaire faux passeports: Après la libération de Thier, YEM annonce une grande mobilisation le 10 décembre - adakar.com

Affaire faux passeports: Après la libération de Thier, YEM annonce une grande mobilisation le 10 décembre
Publié le jeudi 2 decembre 2021

Conférence du mouvement “Y en a marre“

Dakar, le 16 septembre 2021 - Le mouvement “Y en a marre“ a animé, ce jeudi 16 septembre 2021, une conférence de presse pour se prononcer sur l`arrestation de Kilifeu et Simon. Tweet

Il y a quelques jours, le mouvement Y en a marre faisait face à la presse et annonçait une série de manifestations pour dénoncer le parti pris de la justice. Maintenant, ils ont un bon prétexte pour marcher cette semaine. Hier, ils ont fait face à la presse à leur QG, aux Parcelles-Assainies pour dénoncer la libération de Thierno Amadou Diallo dit "Thier". C’est celui qui avait filmé Kilifeu, alors qu'il lui remettait de l'argent pour une présumée affaire de trafic de visas. Thier a bénéficié, après Simon, d’une liberté provisoire et placé en contrôle judiciaire, au moment où la liberté provisoire est refusée à Kilifeu.



L’avocat de Thier, Me El Hadj Diouf, a confirmé la mise en liberté de son client. Pour dénoncer la situation, les Y en a marristes marcheront de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) à la place Soweto, le vendredi 10 décembre, à partir de 16 h. Il en sera de même dans d’autres régions du Sénégal, ‘’pour sauver la justice sénégalaise ‘’.



‘’Tout ce qui devait être dit sur la problématique de notre justice l’a été face à cette réalité de notre justice qui est prise en otage par un Exécutif, par un pouvoir politique qui le manipule à sa guise’’, a dénoncé le coordonnateur du mouvement Y en a marre, Aliou Sané. Selon lui, le pouvoir part de ce dossier-là pour en faire un dossier politique, pour manipuler la justice et priver Kilifeu de ses droits en tant que citoyen. ‘’Le dossier est pendant devant la justice. Le juge d'instruction les a entendus sur le fond du dossier. Ils ont rempli tout ce qu'il fallait en termes de conditions pour bénéficier de la liberté provisoire. Kilifeu remplit toutes les conditions. Malgré tout, il est retenu à Rebeuss. Kilifeu, aujourd'hui, est otage d'une justice qui est à la solde d'un Exécutif, d'un politique’’, s’est désolé Aliou Sané.



Ses camarades et lui considèrent que les autorités sont en train de faire payer à Y en a marre son engagement et sa détermination au côté du peuple sénégalais. ‘’On a vu, lors des événements de mars, et de toutes les autres manifestations qui ont suivi ou précédé ceux-là, que Kilifeu a toujours été là, auprès du peuple sénégalais. Ce Thierno Amadou Diallo, au-delà de ce dossier qui les retient à Rebeuss, a été entendu sur une autre plainte de Kilifeu pour collecte et diffusion de données à caractère personnel. C'est-à-dire, les éléments qui font même l'auto-saisine du procureur, ont été eus de façon illégale. Aujourd'hui, il a été libéré et Kilifeu va dormir à Rebeuss’’, a regretté M. Sané.

Concernant cette plainte de Kilifeu, Y en a marre signale qu’à part une audition de Kilifeu, rien a été fait. Cependant, il est annoncé qu’aujourd’hui, le patron du site Leral.net sera entendu par les enquêteurs de la Brigade spéciale de cybercriminalité. C’est ce site d’informations générales qui avait publié la vidéo montrant Kilifeu en pleines ‘’tractations’’ avec Thier.