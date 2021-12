Ouverture à Abidjan du 3e congrès de la Société ouest africaine de physique - adakar.com

La capitale économique ivoirienne, Abidjan abrite du 1 au 4 décembre 2021, le 3e congrès de la Société ouest africaine de physique (SOAPHYS), à l’initiative de la Société Ivoirienne de Physique (SIPHYS).



L’objectif général de ce congrès est de partager des idées et des expériences autour du thème « La Physique au cœur du Développement Durable en Afrique ». Il s’agira de montrer le rôle central de la physique pour le développement durable en Afrique.



A l’ouverture, ce mercredi 1 décembre 2021, à l’Amphi A du District, de l’Université Félix Houphouët-Boigny, Professeur Kobéa Arsène, Directeur de Cabinet de cabinet représentant le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) a invité les congressistes à apporter leur pierre à l’édification d’une Afrique résiliente.



« Le thème de ce jour nous engage tous à apporter notre contribution au développement de nos différents pays, tout en nous préoccupant des différentes humanitaires que nous laisserons aux futures générations. En tant que SOAPHYS nous devons passer à l’action », a indiqué Prof. Kobéa Arsène.



Ce congrès sera donc l’occasion selon l’émissaire du Ministre Adama Diawara de réfléchir à l’existence et à la perpétuation de la SOAPHYS afin de jeter les bases d’une collaboration étroite entre les Africains.



« Les travaux de recherche, d’innovation, d’invention qui seront présentés au cours de ce congrès viseront à démontrer l’importance de la physique dans le développement durable et le niveau de progrès réalisé par les physiciens ouest-africains avec les moyens mis à leur disposition, afin que les gouvernants prennent en compte la physique dans les stratégies de développement durable et appuient davantage ce domaine pour obtenir des résultats qui seront à la hauteur des ambitions de nos pays », a signifié bien avant, Professeur Napo Kossi, représentant le président de la SOAPHYS.



Les congrès qui sont organisés chaque année par l’un des pays membres, a en croire, Professeur Zoueu Jérémie, président du comité d’organisation (Pco), ont pour vocation de permettre des échanges et des partages d’expériences autour de la Physique et ses applications.



Tout en souhaitant la bienvenue aux congressistes au nom de toute la communauté universitaire, Professeur Ballo Zié, président de l’Université Felix Houphouët-Boigny a soutenu que cette synergie impactera significativement la qualité de l’enseignement de la physique dans nos universités, mais aussi les politiques publiques.



Au total ce sont 250 participants (Enseignants-Chercheurs, Chercheurs ; Ingénieurs des secteurs public et privé ; Innovateurs et inventeurs ; Enseignants du secondaire ; Doctorants Secteur privé, industries, collectivités) qui prennent part à ce 3e congrès de la SOAPHYS. Ils sont issu de la Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Niger, Mali, Bénin, Togo, Kenya, Congo, Cameroun, Guinée, Mauritanie, et de la France.



A ce jour, deux congrès de la SOAPHYS ont été organisés. Le premier à Ouagadougou au Burkina Faso en 2019, le second à Dakar au Sénégal en 2020.







CT