Cap Skirring va réceptionner son 1er vol International post-réhabilitation, ce 5 décembre
Publié le jeudi 2 decembre 2021

Fermé au trafic depuis deux ans, l’aéroport de Cap Skirring accueillera son premier vol international le 5 décembre 2021. La réception de ce vol fait suite à la réhabilitation de cet aéroport par l’AIBD Sa, dans le cadre du Programme de réhabilitation des Aéroports du Sénégal (PRAS), lancé par le président de la République, Macky Sall en 2018.



La cérémonie qui sera organisée à cet effet sera présidée par le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune SARR. Ce moment très attendu par les populations de la Casamance particulièrement les acteurs du tourisme sera ponctué de festivités pour réserver un accueil riche en couleurs aux touristes à bord de ce vol. Ainsi, toutes les facettes de la culture de la Casamance seront revisitées.



Démarrés le 17 septembre 2021, après la fusion entre l’AIBD SA et ADS, les travaux ont concerné la réparation de la piste d’atterrissage, la signalisation horizontale et la réalisation d’une voie de circulation.



Le Directeur Général de l’AIBD SA, Doudou KA avait décidé que ces travaux soient réalisés dans un délai court pour sauver la saison touristique et redonner au Cap Skirring sa vraie vocation. Cet objectif a été atteint. Aujourd’hui, l’aéroport de Cap Skirring présente un visage neuf et est prêt à accueillir ses hôtes dans d’excellentes conditions.



Dans une deuxième phase, il est prévu la reconstruction de l’aérogare et l’élargissement de la piste, conformément aux instructions du président de la République, Macky SALL qui veut faire du Sénégal un hub aérien et touristique à l’horizon 2035.