Sénégal-Mauritanie : Macky Sall et Mohamed Ghazouani lancent les travaux du pont stratégique de Rosso Publié le mercredi 1 decembre 2021

Dakar, le 30 novembre 2021 - Le président de la République a quitté, ce mardi, Dakar, à destination de Rosso où il sera procédé ce jour, la pose de la première pierre du pont sur le fleuve Sénégal.

Les travaux de construction du pont de Rosso qui reliera le Sénégal et la Mauritanie ont été lancés le mardi 30 novembre par Macky Sall et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, les chefs d’Etat des deux pays voisins.



Le pont enjambera le fleuve Sénégal sur 1,5 kilomètre, assurera une circulation fluide entre le sud de la Mauritanie et le nord du Sénégal, permettant ainsi de réduire les temps de trajet et de baisser les coûts de transport. Il fera également progresser les échanges commerciaux le long des corridors transafricains Tanger-Lagos et Alger-Dakar, renforçant ainsi l’intégration entre l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb.



Selon un communiqué de la présidence du Sénégal en date du 30 novembre, les travaux devraient durer environ 30 mois. Le coût total du projet est estimé à 88 millions d’euros. Il est composé de deux prêts d’environ 41 millions d’euros accordés par la Banque africaine de développement (BAD), d’un financement de 20 millions d’euros de l’Union européenne (UE) et de 22 millions d’euros de la Banque Européenne d’investissement (BEI).