Forum sino-africain : la Chine s'engage à construire une communauté d'avenir partagé dans la nouvelle ère
Publié le mercredi 1 decembre 2021

8e édition du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) au CICAD

Diamniadio, le 29 novembre 2021 - La 8e édition du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) s`est ouverte, ce lundi 29 novembre, au Centre international des conférences Abdou Diouf de Diamniadio.

La huitième session de la Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-Africaine (Focac) s’est tenue du 29 au 30 novembre 2021 au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicas), à Diamniadio (Sénégal). Organisée en mode hybride, cette rencontre a connu la participation des chefs d’États africains et de la Chine, des responsables gouvernementaux concernés, des représentants des institutions, des chambres de commerces et de l’industrie, des entrepreneurs éminents du milieu des affaires, les représentants des PME. Et a abouti à l’adoption d’un document relatif à la Vision 2035 de la Coopération sino-africaine.



Placée sous le thème « Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d’avenir partagé entre la Chine et l’Afrique, dans la nouvelle ère », la cérémonie d’ouverture a été co-présidée en présentiel par le président sénégalais Macky Sall et en distantiel par son homologue chinois Xi Jinping.



A l’entame de son mot de circonstance, le chef de l’Etat sénégalais a proposé une feuille de route et émis le souhait qu’une attention particulière soit accordée aux différentes priorités notamment, le renforcement de la souveraineté pharmaceutique et médicale, la poursuite des efforts de modernisation de l’agriculture pour assurer la souveraineté alimentaire collective pour une émergence économique, le renforcement de la formation technique et professionnelle, l’apprentissage des métiers et l’éclosion des talents dans le numérique pour soutenir l’emploi, l’auto emploi et l’entrepreneuriat des jeunes; la poursuite de la réalisation d’infrastructures de base en Afrique, ainsi que l’accélération de la collaboration sud-sud.