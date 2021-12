Affaire meurtre de Ndiaga Diouf : L’audience encore renvoyée au 2 mars - adakar.com

Affaire meurtre de Ndiaga Diouf : L'audience encore renvoyée au 2 mars Publié le mercredi 1 decembre 2021

Appelée à la barre de la cour d’Appel du tribunal de Grande instance hors classe de Dakar, l’affaire du meurtre de Ndiaga Diouf a été à nouveau renvoyée jusqu’au 2 mars 2022. Le motif de ce renvoyé est lié à la constitution de Me Amadou Sall pour défendre les intérêts de Cheikh Siby. Celui-là même qui avait envoyé le groupe des nervis pour s’attaquer à la mairie de Mermoz Sacré cœur, dirigée par Barthélémy Dias.



Il faut également préciser que ce nouveau renvoie résulte d’un consensus de toutes les parties présentes.



L’accusé Barthélémy Dias dont le blocage du cortège avait provoqué des altercations entre ses militants et les éléments des forces de défense et de sécurité, lors de l’audience du 10 novembre dernier, s’est présenté au tribunal sans incident, avec son cortège.