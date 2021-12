Grève – Contre les tracasseries policières : Les transporteurs mettent le frein - adakar.com

Les travailleurs et les élèves seront contraints de rester chez eux. Ce mercredi et jeudi, le Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal (Custrs) sera en grève pour dénoncer les tracasseries policières, la concurrence déloyale, avec notamment l’intervention des véhicules particuliers dans le secteur, l’insécurité des trans­por­teurs, surtout au Mali, l’implication illégale, dans le trans­port, des voitures guinéennes, gam­biennes, le respect des accords conclus entre l’Etat et les syndicats, le retour aux prix des documents administratifs de trans­port routier pratiqués et des anomalies constatées au Centre de contrôle technique des véhicules automobiles (Cctva), avec la corruption, les multiples difficultés vécues dans la mise en œuvre du Règlement 14 de l’Uemoa.

Ces derniers temps, les routiers ont mis en place un cadre unitaire des syndicats des transporteurs, pour faire face aux «agressions qui frappent le secteur». Contrairement à la grève du mois de juillet, l’Association de financement des transports urbains (Aftu) est divisée sur cette grève de 48 heures, décrétée par le Custr.