Retour de Mercy Ships au Sénégal: “Africa Mercy’’ et “Global Mercy’’ arrivent en 2022 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Retour de Mercy Ships au Sénégal: “Africa Mercy’’ et “Global Mercy’’ arrivent en 2022 Publié le mercredi 1 decembre 2021 | Enquête Plus

© Ministère par DR

Le Mercy Chips va démarrer ses interventions la semaine prochaine

Dakar, le 6 septembre 2019 - Le bateau médical, le Mercy Chips, va démarrer ses interventions la semaine prochaine. Plusieurs centaines de sénégalais souffrants de maladies graves vont être traités. Tweet

Deux bateaux de la fondation Mercy Ships, ‘‘Africa Mercy’’ et ‘’Global Mercy‘’ arrivent respectivement au Sénégal le 2 février et au mois de mai 2022. L’annonce est faite, hier, par ladite fondation, au cours d’une conférence de presse.



La population sénégalaise va encore bénéficier de soins chirurgicaux gratuits. Le bateau-hôpital ‘’Africa Mercy’’ revient au Sénégal le 2 février 2022. L’annonce a été faite, hier, par le vice-président marketing et communication de Mercy Ships. Selon Jitze Kramer, en mars 2019, à cause de la Covid, ils ont suspendu leurs travaux pour repartir. Néanmoins, ils ont continué à travailler avec le Sénégal. Avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, ils ont discuté sur le retour du navire, avec surtout un objectif principal qui est de privilégier les patients qui étaient sélectionnés, mais qui n’ont pas reçu l’aide.



‘’Il y a une équipe qui visite, actuellement, les 14 régions du Sénégal pour voir les gens qui attendent. Nous avons décidé de donner la priorité à ces personnes, parce qu’elles ont déjà reçu le screening. Nous avons également décidé de mettre l’accent sur la formation du personnel. Parce que nous voulons que ceux que nous formons, forment d’autres médecins aussi’’, explique Kramer.



Ils ont choisi d’intervenir dans la chirurgie, ajoute-t-il, parce qu’il y a beaucoup d’attention sur les autres maladies comme le sida, la tuberculose, entre autres. Mais il n’y a pas assez sur les besoins chirurgicaux. Il y a, poursuit-il, 16,9 millions de personnes qui décèdent, parce qu’elles n’ont pas accès à des soins chirurgicaux. Que 32 % de personnes habitant dans la région subsaharienne manquent d’un accès à ces soins, en cas de besoin. ‘’Le navire nous donne la possibilité d’apporter tout ce dont on a besoin dans un hôpital, un écosystème plus ou moins clos. On n’a pas seulement besoin de chambre d’opération. On a aussi une pharmacie, une radiologie, des salles où s’installent les patients avant ou après l’opération. On a de la place pour l’équipe de volontaires qui vivent dans le navire. La priorité, c’est les personnes à qui on a donné un screening et qui n’ont pas pu recevoir de soins’’, précise-t-il.



Arrivée, en mai, d’un second navire, le ‘’Global Mercy’’, pour ‘’restaurer santé et dignité’’



En plus d’‘’Africa Mercy’’, Mercy Ships annonce l’arrivée d’un nouveau navire, le ‘’Global Mercy’’, au mois de mai, de capacité supérieure. Ce nouveau navire, souligne le directeur régional pour l’Afrique de Mercy Ships, va plus que doubler la capacité de Mercy Ships à restaurer santé et dignité, tout en augmentant de façon significative le renforcement des capacités et le potentiel de formation.



Le docteur Pierre Mpélé soutient que le navire de 170 mètres de long couvrira la plupart des ponts 3 et 4, environ 7 000 mètres carrés. Il comprend les services d’approvisionnement, cinq blocs opératoires, 102 lits pour soins aigus, sept lits d’isolation/soins intensifs et 90 lits pour convalescents. ‘’La zone de l’hôpital inclura des espaces dédiés à des salles de classe ou de conférence, de même que des laboratoires de simulation pour une formation plus efficace. Tout le travail pré et post opération pourra se faire à bord et non à terre. Ce navire est construit pour réaliser un large éventail d’opérations chirurgicales. C’est-à-dire la chirurgie maxillo-faciale et reconstructive, l’ablation de tumeurs, la réparation de fentes labiales et palatines, la chirurgie plastique et orthopédique, l’enlèvement de la cataracte et la réparation des fistules obstétricales’’, précise le Dr Mpélé.



A l’en croire, en 2022, il y aura trois évènements au Sénégal avec Mercy Ships. Le premier volet, c’est le Symposium international de renforcement de système des soins chirurgicaux obstétricaux et anesthésiques en Afrique, d’ici 2030. ‘’Donc, nous allons commencer par une recherche qui va aboutir à une décision politique. C’est-à-dire, nous allons faire une évaluation dans les domaines de la chirurgie, l’obstétrique et l’anesthésie. Il se tiendra du 29 au 31 mars à Dakar. Ce sont les experts internationaux et africains qui vont faire cette évaluation’’, explique-t-il.



Après cette évaluation, il y aura un rapport qui sera soumis à la réunion des ministres africains de la Santé qui se tiendra aussi à Dakar, les 5 et 6 mai 2022. Ces résultats des experts, expliquent le Dr Mpélé, seront vus par les ministres de la Santé. Ces derniers vont transformer les résultats en la déclaration de Dakar et un plan d’action 2022-2030 sera élaboré. ‘’Après, vient le sommet des chefs d’Etat, le 25 mai. On espère que ces derniers vont adopter le plan. Nous allons inaugurer le ‘Global Mercy’ et fêter les 30 ans ici au Sénégal’’, annonce le docteur Pierre Mpélé.