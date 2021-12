Pour la satisfaction de leurs revendications: Les transporteurs en grève aujourd’hui - adakar.com

Pour la satisfaction de leurs revendications: Les transporteurs en grève aujourd'hui
Publié le mercredi 1 decembre 2021

Sénégal: les transporteurs routiers en grève pour dénoncer le racket

Le Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal (CUSTRS) sera en grève ce jour pour exiger la satisfaction de 11 revendications. ‘’Nous avons jugé que la lutte individuelle ne peut pas nous faire avancer (...). C’est pourquoi nous nous sommes concertés pour mettre en place ce cadre de concertation et d’action, pour qu’on puisse parler le même langage’’, expliquait, il y a quelques jours, le porte-parole du CUSTRS, Gora Khouma, au cours d’une conférence de presse tenue à Diourbel.



Monsieur Khouma et ses amis dénoncent les difficiles conditions de travail des acteurs des transports routiers. En effet, disait-il, ‘’cette plateforme revendicative comporte plusieurs points. Mais ce qui préoccupe surtout tout le monde, ce sont les tracasseries de la police, de la gendarmerie, des douanes, et le système de pesage’’, a-t-il expliqué. Pour lui, il faut dématérialiser le système de paiements en cas d’infraction routière. Gora Khouma pense que l’époque des attestations en papier doit être révolue.



En outre, le président du Regroupement des chauffeurs et transporteurs de Diourbel, Serigne Sall, dit que ‘’la cherté de la carte grise et le relèvement de l’âge légal pour l’obtention du permis de conduire, de 23 à 30 ans’’ constituent leurs principaux problèmes. ‘’Aujourd’hui, nous payons 32 000 F CFA pour un seul permis de conduire. On parlait d’un agrément qui coûtait 7 500 F CFA. Il est, aujourd’hui, à 30 000 F CFA. Pour la licence, on avait dit 7 500 F CFA ; et elle est à 60 000 F CFA aujourd’hui, mais cela ne concerne pas les chauffeurs de véhicules particuliers’’, a-t-il expliqué.



Voilà, entre autres points, ce que dénoncent les travailleurs.