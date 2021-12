Lamamra reçu à Dakar par le président de la République du Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Lamamra reçu à Dakar par le président de la République du Sénégal Publié le mercredi 1 decembre 2021 | aps.dz

© Autre presse par DR

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères algérien

Tweet

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a été reçu, mardi à Dakar, par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, et ce, en marge de sa participation à la 8e session ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA).



M. Lamamra a transmis au président sénégalais un message oral du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses salutations fraternelles, en le félicitant de la bonne organisation de cette réunion importante.



Pour sa part, le président sénégalais a exprimé ses remerciements pour la participation de l'Algérie à cette réunion ainsi que sa haute considération pour l'engagement de notre pays à réaliser les intérêts du continent africain.



En prévision de la présidence tournante de l'UA par le Sénégal à compter du mois de février prochain, les deux parties ont évoqué les principaux dossiers inscrits à l'ordre du jour de l'organisation africaine et échangé les points de vues concernant les crises politiques et sécuritaires que traversent certains pays africains à l'instar de la Libye et du Mali.



Au plan bilatéral, les deux parties ont également convenu de l'impératif d'intensifier les consultations entre les deux pays et d'examiner les moyens et les mécanismes de développement des relations économiques et commerciales entre l'Algérie et le Sénégal, conformément aux capacités des deux pays.



M. Lamamra prend part, à l'invitation de ses homologues chinois et sénégalais, aux travaux de la 8e session ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) à Dakar (Sénégal), dont le coup d'envoi a été donné lundi dernier et qui s'étaleront sur deux jours.