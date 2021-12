Ciment : le français Vicat, leader au Sénégal, lève 250 millions d’euros - adakar.com

En concurrence avec le groupe nigérian Dangote, le cimentier français Vicat, en position dominante au Sénégal et présent dans plusieurs autres pays d’Afrique de l’Ouest, se refinance pour assurer son développement.



Présent dans douze pays dans le monde – et notamment au Sénégal via sa filiale Sococim Industries – le cimentier Vicat a signé, le 15 novembre, un accord de financement de 250 millions d’euros, prenant la forme d’un placement privé auprès d’investisseurs américains (USPP).



Employant plus de 9 000 salariés et affichant un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros pour 2020, le groupe français, spécialiste du ciment, béton et des granulats, entend ainsi « renforcer la liquidité de son bilan, allonger la maturité globale de sa dette et réduire son taux d’endettement moyen ».

