Barthélémy Dias, Ndiaga Diouf et, dix ans plus tard, l'espoir de vérité Publié le mercredi 1 decembre 2021 | Jeune Afrique

© aDakar.com par BN

Mairie de Dakar: Meeting d`investiture de Barthélémy Dias comme candidat de “Yewwi Askan Wi“

Dakar, le 21 novembre 2021 - La coalition "Yewwi Askan Wi" a investi, ce dimanche 21 novembre 2021, Barthélémy Dias comme candidat à la mairie de la ville de Dakar.

Condamné pour la mort d’un homme, un nervis du PDS tué en 2011, Dias est à nouveau convoqué ce mercredi au tribunal. Désormais candidat à la mairie de Dakar, l’opposant va-t-il être jugé en appel ? Retour sur une affaire politico-judiciaire qui pourrait sonner le glas de ses ambitions.



Pour marquer le coup, il s’est offert le soutien d’une personnalité de premier plan. Le 21 novembre dernier, Barthélémy Dias a officialisé sa candidature à la mairie de Dakar aux côtés d’Ousmane Sonko. Ancien candidat à l’élection présidentielle, membre de la même coalition Yewwi Askan Wi, le Casamançais est venu afficher son soutien à son allié lors d’un meeting tenu à Grand Yoff. Il en a profité pour annoncer son refus de signer la charte de non-violence édictée par des associations religieuses.



Depuis plusieurs semaines, la tension monte à l’approche du scrutin local du 23 janvier. Le 10 novembre, Barthélémy Dias et ses soutiens, Ousmane Sonko et Malick Gakou, ont été brièvement arrêtés. Une semaine plus tard, rebelote : le maire de Mermoz-Sacré-Cœur a de nouveau été retenu par les autorités lors d’une campagne de porte-à-porte.