Le sommet Chine-Afrique s’est tenu à Dakar, du 28 au 30 novembre 2021. L’occasion pour le quotidien sénégalais Enquête + de s’intéresser aux chiffres qui témoignent de la présence chinoise au Sénégal et plus largement sur le continent.



”Offensive Dragon”, annonce en une le quotidien sénégalais EnQuête tandis qu’il indique en surtitre qu’il s’agit non pas d’une dévoration mais bel et bien de “coopération sino-africaine”, au terme du 8e sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOSAC) qui se termine ce mardi 30 novembre.



L’éditorial évoque l’ambiguïté de la présence chinoise en Afrique, telle qu’elle peut être ressentie sur le continent. Enquête se félicite ainsi que “la nouvelle route de la soie est en marche ! La Chine, depuis maintenant deux décennies, ne lésine pas sur les moyens pour jeter les bases d’une coopération dynamique avec l’Afrique”. Le journal énumère ensuite ce que le quotidien nomme “les chiffres de la domination chinoise”.