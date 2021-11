Pose de la première pierre du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal: Macky Sall a quitté Dakar pour la Mauritanie - adakar.com

Pose de la première pierre du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal: Macky Sall a quitté Dakar pour la Mauritanie
Publié le mardi 30 novembre 2021

Dakar, le 30 novembre 2021 - Le président de la République a quitté, ce mardi, Dakar, à destination de Rosso où il sera procédé ce jour, la pose de la première pierre du pont sur le fleuve Sénégal. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a quitté, ce mardi matin, Dakar pour la Mauritanie. Le chef de l’État va procéder, ce jour, avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la pose de la première pierre du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal.



Le président de la République a été salué, ce matin, à son départ de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar, par des membres du gouvernement et des autorités militaires.



Le pont de Rosso va relier les deux rives entre Rosso Sénégal et Rosso Mauritanie. Le projet est financé à hauteur de 57 milliards FCFA respectivement par la Banque européenne d’investissement de l’Union européenne (un don d’environ 13,1 milliards de francs CFA), le Fonds d’appui au développement de la Banque africaine de développement (BAD) et par les contributions des deux Etats. En effet, le Sénégal va contribuer à hauteur de 682,19 millions de francs CFA et la Mauritanie va dégager une enveloppe de 2,29 milliards de francs CFA.



Le pont de Rosso va s’étendre sur 1.461 mètres. Il aura une largeur de 14,55 mètres et sera doté de routes d’accès. L’infrastructure va faciliter le transport et le transit entre les capitales de la Mauritanie et du Sénégal.



Makhtar C.