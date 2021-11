Forum sur la coopération sino-africaine : l’Afrique et la Chine s’engagent pour une coopération approfondie et dynamique - adakar.com

Forum sur la coopération sino-africaine : l'Afrique et la Chine s'engagent pour une coopération approfondie et dynamique
Publié le mardi 30 novembre 2021

8e édition du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) au CICAD

La 8e édition du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) s’est ouverte, lundi 29 novembre 2021, au Centre international des conférences Abdou Diouf de Diamniadio, en présence du chef de l’État, Macky Sall.



À l’ouverture du Forum, le président chinois qui est intervenu depuis Beijing, a annoncé neuf nouveaux programmes en faveur du continent africain.



"Avant cette conférence, la Chine et l’Afrique ont élaboré ensemble la Vision 2035 de la Coopération Chine-Afrique. Dans le cadre de son premier plan triennal, la Chine travaillera en étroite coopération avec les pays africains pour mettre en œuvre les neuf programmes", a déclaré le président chinois Xi Jinping.



Sur le front de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le chef de l’État chinois a également annoncé la mise à la disposition prochaine du continent africain d’1 milliard de doses du vaccin.



Pour sa part, le président de la République du Sénégal, Macky Sall "a attiré l’attention de la communauté internationale sur la décision prise par certains pays riches d’arrêter de financer des énergies fossiles, y compris la filière Gaz". Le président sénégalais a également appelé à une grande mobilisation des pays africains pour combattre cette injustice afin que les mécanismes de financement du gaz comme énergie de transition soient maintenus. "Il y va de la survie des économies africaines", a déclaré le président Sall.



Macky Sall a également plaidé pour l’ouverture du marché chinois aux pays africains.



Le président sééngalais a également demandé aux pays membres du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) de renforcer davantage la coopération et l’entente. "J’appelle tous les pays membres du FOCAC à continuer d’œuvrer ensemble au renforcement de notre partenariat amical, solidaire et mutuellement bénéfique. Tout ce qui est important pour la Chine est important pour l’Afrique, et tout ce qui est important pour l’Afrique est aussi important pour la Chine", a déclaré le chef de l’État sénégalais.



Outre la communication du président chinois Xi Jinping, l’ouverture du forum a été également marquée par la participation en visio-conférence des présidents Félix Tshisekedi de la RDC, Abdel Fattah al-Sissi de l’Egypte, de Azali Assoumani des Comores et de Cyril Ramaphosa de l’Afrique du Sud.



Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies Antonio Guterres ainsi que le président de la Commission de l’Union africaine, Mahamat Faki Moussa ont également pris part au sommet.



Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait le déplacement à Dakar pour prendre part aux échanges. Le thème du forum est "Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d’avenir partagé sino-africaine dans la nouvelle ère“.



Makhtar C.