€ 108 millions de la BAD pour l'accélération industrielle au Sénégal dont l'agro-industrie Publié le mardi 30 novembre 2021

programme national d’autosuffisance en riz (PNAR)

Le Sénégal s’est vu accorder vendredi un prêt de € 108,36 millions par la Banque africaine de développement pour contribuer au financement du Programme d'appui à l'accélération industrielle, à la compétitivité et à l'emploi (PAAICE).







13% de ce financement total ira à l’agriculture derrière les secteurs des transports (32%) et des finances (30%) qui ont aussi des retombées, bien évidemment, sur l’activité agricole. Le reste se répartit entre l’eau et l’assainissement (9%), la gouvernance (5%), le social (5%), les TIC (3,8%) et l’énergie (2,2%).



Quant aux types de bénéficiaires, le projet cible les porteurs de projets, les très petites et moyennes entreprises, les auto-entrepreneurs, y compris les acteurs du secteur informel, qui représentent plus de 90% du tissu économique sénégalais, et dont une grande partie sont des jeunes et des femmes.



Le programme, dont l'exécution est prévue jusqu'en 2025, bénéficiera également d'une contribution de cinq millions d'euros du gouvernement du Sénégal.



L'objectif du PAAICE est de soutenir la relance économique, l'accélération de l'industrialisation et la création d'emplois au Sénégal en améliorant la compétitivité des chaînes de valeur, la productivité et l'adoption de technologies matérielles et organisationnelles, l'accès au financement et le développement du secteur privé.