Publié le mardi 30 novembre 2021 | aa.com.tr

Le président sénégalais, Macky Sall a annoncé, lundi, l’inauguration d’une nouvelle ère de coopération entre la Chine et l’Afrique, à l’occasion de l’ouverture de la conférence ministérielle du forum sino-africain sur la coopération (Focac) qui se tient au centre international des conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio à 30 km de Dakar.



Co-présidée par le président Macky Sall et le président chinois Xi Jinping qui s’est exprimé en vidéoconférence, la 8ème édition de la Focac a été placée sous le thème : ‘’ Approfondir le partenariat sino africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d’avenir partagé entre la Chine et l’Afrique, dans une nouvelle ère’’.



« La nouvelle ère que nous inaugurons aujourd’hui sera marquée par le plan du Focac 2022-2024, dont la mise en œuvre contribuera à la consolidation de nos acquis pour que les fleurs du printemps de notre coopération portent des fruits toujours plus abondants », a indiqué le président Sall dans son allocution.



Il a, à ce sujet, proposé que la feuille de route de la conférence ministérielle accorde une attention particulière aux priorités suivantes : « Renforcement de la souveraineté pharmaceutique et médicale et la sécurité sanitaire des pays africains ; Poursuite des efforts de modernisation de l’agriculture ; Renforcement de la formation technique et professionnelle ».