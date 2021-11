Ballon d’Or 2021: Salah 7e, Mahrez 20e, Mendy 2e meilleur gardien - adakar.com

Édouard Mendy, gardien de but des Lions du Sénégal

Le Ballon d’Or a été remporté par l’Argentin Lionel Messi pour la septième fois, ce 29 novembre 2021 à Paris. L’Égyptien Mohamed Salah (Liverpool) a fini 7e au classement et l’Algérien Ryad Mahrez (Manchester City) 20e. Le football africain attend depuis 1995 et le sacre du Libérien George Weah qu’un autre joueur du continent soit sur le podium. Le Sénégalais Edouard Mendy a fini deuxième meilleur gardien de l'année.



Toujours pas d’Africain sur le podium du Ballon d’Or. Ni Mohamed Salah (7e), ni Ryad Mahrez (20e) n’ont réussi à finir sur l’une des trois premières marches du podium de l’édition 2021, ce 29 novembre à Paris. L’Égyptien avait terminé 6e en 2018 et 5e en 2019. L’Algérien, lui, s’était hissé au 7e rang en 2016.