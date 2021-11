Ballon d’Or: Lionel Messi au septième ciel du football à Paris - adakar.com

Ballon d'Or: Lionel Messi au septième ciel du football à Paris Publié le mardi 30 novembre 2021 | RFI

Lionel Messi quitte le Fc Barcelone

Lionel Messi a décroché pour la septième fois le Ballon d’Or France Football, la plus prestigieuse distinction individuelle remise à un footballeur, ce 29 novembre 2021 à Paris. Il a devancé le Polonais Robert Lewandowski (2e) et l’Italien Jorginho (3e). Il est notamment récompensé pour avoir remporté la Copa America avec l’équipe d’Argentine. L’attaquant de 34 ans, qui a quitté en août le FC Barcelone, devient au passage le premier joueur du PSG sacré.



Et le successeur de Lionel Messi pour le Ballon d’Or est… Lionel Messi. Deux ans [1] après avoir reçu cette prestigieuse distinction individuelle sous les couleurs du FC Barcelone, l’attaquant âgé de 34 ans l’a récupéré, ce 29 novembre 2021 à Paris, la ville de son nouveau club.



Il devient au passage le tout premier joueur du PSG élu par le collège de journalistes internationaux, que le magazine France Football réunit chaque année.