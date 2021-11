Objet d’“attaques abjectes et répétitives“: Tivaouane met en garde Iran Ndao et D-Média - adakar.com

Tivaouane est en colère après que des ‘’propos irrévérencieux’’ du genre ‘’une mosquée est comme un vil et exécrable bâtiment’’ ont été prononcés par Iran Ndao sur la Sen TV du groupe D-Média. Selon un communiqué du collectif Daara Maodo Wattu Sunu Paspas dont nous avons reçu copie hier, ces propos sont loin d’être accidentels.



Au contraire, selon le collectif, ‘’ils sont récurrents’’ et sont l’expression d’une ‘’volonté de nuire à l’image de toute une communauté’’. Le collectif estime, en effet, que ce n’est pas la première fois qu’un discours de cette nature est articulé en direction de Tivaouane en particulier. En conséquence, le collectif exige que cessent ‘’tout de suite’’ ces attaques. ‘’La tolérance affichée par les autorités et les disciples sont des entités remarquables de notre nation. Elle ne doit en aucun cas être assimilée à de la couardise au point que des attaques aussi irrévérencieuses qu’abjectes soient constamment dirigées contre Tivaouane’’, lance le collectif qui fait savoir que les disciples tidjianes sont plutôt ‘’respectueux des conseils’’ du patriarche Seydi Aboubacar Mansour, ‘’apôtre de la non-violence, de la tolérance, de l’esprit d’ouverture et de dépassement’’.



‘’Tolérants et non pusillanimes’’, les disciples tidjianes appellent donc à taire tout propos malveillant afin d’éviter d’éventuelles ‘’réactions incontrôlables’’ de disciples qui se sentiraient touchés dans leur croyance et dans leur foi par ‘’l’absurdité des propos publiquement tenus par des individus tels que Iran Ndao et relayés par une certaine presse qualifiée d’irresponsable, voire complice’’.



D-Média, pour lequel travaille le prêcheur, est nommément cité. Et au nom de la paix sociale, il est demandé au groupe de Bougane Guèye Dani d’assumer toutes les possibles conséquences qui découleraient d’une réaction ‘’légitime’’.



Il est, par ailleurs, mis en relief le fait que Tivaouane compte parmi les foyers religieux qui avaient pris la décision de fermer toutes les mosquées, conformément aux recommandations des autorités étatiques, dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Mieux, et toujours dans la même perspective, deux éditions successives du Gamou ont été annulées.



La note du collectif Daara Maodo Wattu Sunu Paspas se veut un appel aux autorités étatiques, afin qu’elles aussi prennent leurs responsabilités dans ce qui pourrait déboucher sur des ‘’événements non souhaités et préjudiciables à la cohésion sociale dans un contexte déjà très tendu’’.