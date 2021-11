Abdoulaye Diouf Sarr, candidat à la Ville de Dakar : «La victoire de Yoff sera parmi celles qui vont tirer la liste Bby» - adakar.com

Diouf Sarr a été investi hier par la Coalition Benno bokk yaakaar de Yoff, comme candidat à la Ville de Dakar. Une rencontre qui a enregistré l’absence de beaucoup de membres de Bby à Dakar.



En filigrane, l’affaire dépassait uniquement un simple meeting d’investiture. Une semaine après la démonstration de force de la Coalition Yewwi askan wi au terrain de Khar Yalla, Abdoulaye Diouf Sarr se devait de relever le défi imposé par son challenger Barthélemy Dias. Investi par Benno bokk yaakaar de Yoff hier, le ministre de la Santé a promis que sa commune sera l’une des locomotives de la victoire du camp présidentiel dans la capitale, lors des élections locales du 23 janvier 2022. A la plage de Dagoudane, des centaines de partisans ont répondu à l’appel du maire de la commune. «Comme d’habitude, Yoff va assurer une victoire éclatante. La victoire de Yoff sera parmi les victoires qui vont tirer la liste de Benno bokk yaakaar dans le département de Dakar», a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, sous les vivats de la foule. Bien sûr, c’était un meeting d’investiture du candidat de Bby à Yoff, loin des 19 candidats présentés la semaine dernière, par la coalition Yaw. Mais, la configuration de la tribune officielle interroge sur la dynamique unitaire au sein de la majorité. Amadou Ba, Alioune Ndoye, Malick Diop, directeur de campagne de Bby dans le département de Dakar, Abdou Karim Fofana ou encore Moussa Sy étaient absents, tandis que Seydou Guèye, Zahra Iyane Thiam, les députés, Ndèye Fatou Diouf et Alioune Badara Diouf, Zator Mbaye, Serigne Mbacké Ndiaye, Samba Bathily Diallo, Pape Seck, Banda Diop, entre autres, ont honoré de leur présence cette rencontre. «La mobilisation de Yoff est exceptionnelle et est différente des autres», a constaté Seydou Guèye, porte-parole de l’Apr. Le responsable apériste de la Médina en a profité pour jeter des pierres dans le jardin de la coalition de Khalifa Sall. Il ajoute : «Il y en a qui peuvent et d’autres qui essaient. Ce n’est pas la même chose. Ceux qui essaient sont aux affaires depuis 2009. Ils ont démontré leur incompétence. Ils devaient appeler les Dakarois pour leur redonner les clefs de la Ville.» Par ailleurs, Abdoulaye Diouf Sarr annonce, pour très bientôt, un grand meeting pour présenter son programme par rapport aux enjeux de Dakar.