Les éleveurs sénégalais sont confrontés à de nombreuses difficultés qui se présentent chaque année, sans qu’une solution définitive ne soit pas trouvée. Une situation qui ne laisse pas indifférent le président de la République.



En effet, ce week-end, à Dahra, lors de la célébration de la 7e édition de la Journée nationale de l’élevage, après l’interpellation des éleveurs, Macky Sall s’est engagé à mettre fin au vol de bétail qui continue de paralyser le secteur de l’élevage. Ainsi, M. Sall a invité la justice et les forces de défense et de sécurité à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éradiquer définitivement ce phénomène qui constitue un goulot d’étranglement pour le secteur de l’élevage.



‘’Je m’engage à mettre fin à ce fléau. Ainsi, je demande au général Moussa Fall (...) et aux autorités de la police de résoudre définitivement la question du vol de bétail’’, a déclaré Macky Sall devant les éleveurs.



En effet, jusque-là, malgré toutes les mesures prises par le gouvernement dans le Code pénal et le Code de procédure pénale, avec la criminalisation du vol de bétail, les éleveurs continuent toujours d’être victimes de ce fléau.



Les affrontements constatés entre agriculteurs et éleveurs constituent l’autre principal problème. Le président de la République a également déploré cela. ‘’J’invite les deux parties à faire preuve de tolérance et de responsabilité’’, dit-il. Et d’annoncer que le gouvernement prendra, désormais, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce désordre.