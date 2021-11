Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise, reçu par le président Macky Sall - adakar.com

Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise, reçu par le président Macky Sall Publié le lundi 29 novembre 2021 | aDakar.com

Le chef de la diplomatie chinoise reçu par le chef de l`État

Dakar, le 29 novembre 2021 - Le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a été reçu, par le président de la République, Macky Sall. Tweet

Le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a été reçu, au palais de la République, par le chef de l’État, Macky Sall. Le chef de la diplomatie chinoise est en visite à Dakar dans le cadre de la tenue de la 8e édition du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) qui s’ouvre ce lundi.



Au palais de la République, le ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de la Chine a salué l’engagement du président Macky Sall, co-président du forum, pour la réussite de l’événement.



"J’ai eu le plaisir de recevoir en audience, ce jour, M Wang Yi, Conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères. La Chine et le Sénégal entretiennent de solides relations d’amitié et de coopération. Je me réjouis de poursuivre ce partenariat avec le Président Xi Jinping", a notamment déclaré le président de la République, Macky Sall.



La 8e édition du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) sera l’occasion pour faire le bilan de l’état des relations entre la Chine et le continent africain. La rencontre de deux jours va se tenir au Centre international des conférences Abdou Diouf de Diamniadio.



L’objectif du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) est d’approfondir le partenariat sino-africain avec de nouvelles opportunités aussi bien pour les populations que pour les entreprises.



Makhtar C.