Ballon d’or : Le nom du vainqueur fuite encore - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ballon d’or : Le nom du vainqueur fuite encore Publié le lundi 29 novembre 2021 | Rewmi

© Autre presse par DR

Le Ballon d`Or sera décerné, ce lundi 2 décembre

Tweet

Le nom du vainqueur sera très scruté ce lundi soir, lors de la cérémonie organisée par France Football à Paris. Jamais un Ballon d’Or n’aura été aussi indécis. Kante ou Jorginho en début de saison ? Lewandowski, Benzema ou Messi maintenant ? Chaque année, le lauréat du Ballon d’Or filtre quelques jours avant la cérémonie, à la plus grande déception des fans de football.

Cette année, le suspens est encore à son comble quelques heures avant le résultat final. Notre Français national Karim Benzema peut-il remporter le trophée ? Privé de son Ballon d’Or en 2020, Robert Lewandowski peut-il enfin accomplir son rêve ? Ou Lionel Messi, vainqueur de la Copa America avec l’Argentine, va-t-il soulever le Ballon d’Or pour la 7ème fois ? Patrice Evra semble avoir la réponse, et l’a dévoilé hier soir sur son compte Instagram à la surprise générale. L’ancien international français a posté une photo de lui au duel avec Lionel Messi lors d’un match qui opposait Barcelone à Manchester United, avec une légende qui laisse très peu de place aux doutes : « Félicitations Lionel Messi pour avoir remporté un nouveau Ballon d’Or #Argentina ».



D’après plusieurs sources et notamment le quotidien espagnol Marca, c’est bien la Pulga qui va soulever le Ballon d’Or 2021 ce soir à Paris. Malgré une saison monstrueuse avec le Bayern Munich, le Polonais Robert Lewandowski devra se contenter de la 2ème place du classement.



Enfin, toujours selon Marca, c’est Karim Benzema qui sera sur la 3ème marche du podium, le meilleur classement du Lyonnais dans sa carrière.