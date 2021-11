À la Une: Omicron fait peur en Afrique ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique À la Une: Omicron fait peur en Afrique ! Publié le lundi 29 novembre 2021 | RFI

© aDakar.com par BL

Des vaccinodrômes érigés à la Place du Souvenir, au monument de la Renaissance africaine, à la place de l`Obélisque

Dakar, le 28 juillet 2021 - Des vaccinodromes ont été érigés à la Place du Souvenir, au monument de la Renaissance africaine, à la place de l`Obélisque pour permettre de vacciner en masse les populations. Tweet

Après le variant Delta, voici le variant Omicron, une autre lettre grecque pour désigner une nouvelle forme redoutable du coronavirus… apparu une nouvelle fois en Afrique du Sud.



Alors oui, « Omicron fait peur en Afrique ! », s’exclame WakatSéra. Peur sanitaire mais aussi peur économique… En effet, pointe le site burkinabé, « les pays africains se relèvent difficilement des dégâts économiques causés par les restrictions, comme la fermeture des frontières aériennes et terrestres, des marchés, des écoles, des lieux de culte, etc., et ils restent également ceux où les centres de santé manquent de tout. C’est connu et reconnu, les maladies sont au sud et les médicaments au nord. (…) En tout cas, la situation est inquiétante, poursuit WakatSéra, surtout que des experts en matière de lutte contre le Covid-19 estiment que les statistiques de tests sont non seulement tronquées, mais que les tests eux-mêmes ne couvrent qu’une portion dérisoire des populations à risques. »