Exercice 2022: un budget de plus de 147 milliards FCFA adopté pour le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires

L’examen des budgets des ministères du gouvernement de la République a démarré, dimanche 28 novembre 2021, à l’Assemblée nationale. Les parlementaires ont examiné l’enveloppe financière consacrée au ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires.



Le ministre Oumar Guèye a défendu, devant les parlementaires, son budget pour l’exercice 2022 arrêté à 147 milliards 15 millions 837 mille 925 FCFA en autorisations d’engagement et à 118 milliards 841 millions 37 mille 925 FCFA en crédits de paiement.



"Lors de la plénière, les parlementaires ont salué le travail remarquable du ministre en charge des Collectivités territoriales. Selon les autorités, grâce à son efficacité et à son pragmatisme, les fonds de transfert sont maintenant disponibles à bonne date", rapporte un communiqué du ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires.



La loi de finances pour l’année 2022 est arrêté à plus de 5.150 milliards de francs CFA, soit plus du double du budget en 10 ans.



La session plénière a été présidée par le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow. Le ministre en charge des relations avec les institutions, Samba Sy, a également pris part au débat.



Makhtar C.