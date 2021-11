Proparco et la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA s’associent en faveur de la promotion de l’accès au logement abordable pour les populations à revenus modestes dans les 8 pays de l’UEMOA . - adakar.com

Publié le lundi 29 novembre 2021

Proparco et la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA s’associent en faveur de la promotion de l’accès au logement abordable pour les populations à revenus modestes dans les 8 pays de l’UEMOA .

Ce 25 novembre 2021, les deux institutions ont officialisé leur partenariat, à Lomé, par un prêt de 40 millions d’euros de Proparco à la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA (CRRH-UEMOA) pour le refinancement de prêts au logement abordable consentis par les banques de l’UEMOA aux populations à revenus modestes de la zone.



Le partenariat a été scellé par Rémy Rioux, Directeur Général du Groupe Agence Française de Développement (AFD), et Président de Proparco, et Christian AGOSSA Directeur Général de la CRRH-UEMOA, en présence Serge EKUE, Président de la BOAD.



Ce financement est accompagné d’une subvention d’accompagnement technique d’un montant de 500 000 euros, destinée à renforcer les capacités internes de l’institution, et à soutenir ses actions de sensibilisation auprès de sa clientèle.



L’accès au logement abordable par les populations à revenus modestes fait partie des enjeux majeurs de développement en zone UEMOA. En effet, l’offre de logements décents y reste très limitée et peu accessible aux ménages à revenus modestes. En raison notamment de la forte croissance démographique et de l’urbanisation accélérée, le déficit de logement en zone urbaine au sein de la zone UEMOA est estimé à environ 1,7 millions.