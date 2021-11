Le tandem Hott-Diallo défend une loi de finance à 7,8 milliards d’euros de budget avec une

© aDakar.com par SB

Signature d`une convention de financement entre le Sénégal et l`AFD

Dakar, le 3 juillet 2019 - Le Sénégal et l’AFD ont signé, mercredi à Dakar, une convention de financement du Programme d’appui au développement de l’éducation au Sénégal (PADES). Le montant du financement est de l`ordre de 47 milliards F CFA. Photo : Amadou Hott, ministre de l`Économie, du Plan et de la Coopération