Les Etats Unis ont annoncé jeudi que le secrétaire d’état américain aux affaires étrangères Antony Blinken va effectuer la semaine prochaine une visite dans trois pays africains au cours de laquelle il évoquera les dossiers du coronavirus et le changement climatique.



Blinken se rendra au Kenya, au Nigéria et au Sénégal où il rencontrera les chefs d’états de ce pays pour impulser la coopération bilatérale selon le porte-parole du ministère américain des affaires étrangères.



Celui-ci a ajouté que le secrétaire d’état américain dont le séjour s’étalera du lundi au samedi évoquera d’autres sujets relatifs à la dynamisation des démocraties, la consolidation de la paix et la sécurité et l’opportunité d’une économie mondiale plus globale.