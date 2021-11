Le huitième Forum sur la coopération sino-africaine s’est ouvert à Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Le huitième Forum sur la coopération sino-africaine s’est ouvert à Dakar Publié le lundi 29 novembre 2021 | RFI

© Ambassade par Dr

Cérémonie d’ouverture de la 14ème Réunion de hauts fonctionnaires du Forum sur la Coopération sino-africaine

Jeudi 10 décembre 2020 Tweet

Les Nouvelles routes de la soie gagnent du terrain, avec l'ouverture dimanche 28 novembre de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine à Dakar. Deux jours de sommet où il est question de vaccins et de lutte contre la pandémie de Covid-19, mais aussi et surtout d'économie dans le cadre du projet chinois « Belt and Road Initiative », que viennent de rejoindre l'Érythrée et la Guinée-Bissau.



La dégradation de la situation sécuritaire en Éthiopie et les sanctions américaines imposées à l'Érythrée auront probablement accéléré ce protocole d'accord.



En rejoignant cette semaine l'initiative « la ceinture et la route » – le projet des Nouvelles routes de la soie lancé par Xi Jinping –, Asmara entend profiter des financements et des projets d'infrastructures chinois.



Même chose pour la Guinée-Bissau, où les entreprises chinoises sont déjà très actives dans la sylviculture ou la pêche en eau profonde. Deux pays qui rejoignent les Nouvelles routes de la soie à la veille du sommet de Dakar, c'est pour la diplomatie chinoise une preuve que s'élargit « la grande famille de l'amitié sino-africaine », comme l'a qualifiée vendredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.



Une manière aussi pour la Chine de renforcer sa présence dans la Corne de l'Afrique, en mer Rouge et le long de la côte atlantique.