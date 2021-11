Thierno Alassane Sall: “Les propos de Gaston Mbengue sont abjects“ - adakar.com

Thierno Alassane Sall: "Les propos de Gaston Mbengue sont abjects" Publié le dimanche 28 novembre 2021

Les propos de Gaston Mbengue sont abjects. Le Sénégal est une République laïque et démocratique qui porte la promesse de l'amitié interconfessionnelle et l'effacement des barrières ethniques. Un peuple, un but, une foi. Il ne faut jamais cesser de le rappeler face aux pyromanes.