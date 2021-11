Cheikhou Oumar Sy: “Je ne suis pas plus sénégalais que Barthelemy Dias et à aucun moment je n’ai douté de son patriotisme où de son amour pour sa Nation“ - adakar.com

Publié le dimanche 28 novembre 2021

Cheikh Oumar Sy, député à l`Assemblée nationale

La responsabilité des médias est engagée quant à la diffusion de certains propos. Si c'est une émission en direct on doit apprendre aux preneurs de sons et aux cameramen de couper le son et l'image quand la personne debite des inepties.



Si c'est en différé complètement censurer les propos inelegants, tendancieux et dangereux. Les diffuser c'est juste attiser le feu.



Je ne suis pas plus sénégalais que Barthelemy Dias et à aucun moment je n'ai douté de son patriotisme où de son amour pour sa Nation. A ce titre si on brûle le nom de famille d'un sénégalais, on brûle tout le Sénégal en même temps. Nous sommes unis par nos religions, notre culture mais surtout par notre diversité.



Revenir sur les propos de Gaston Mbengue c'est juste remuer le couteau dans la plaie. Juste déplorable.