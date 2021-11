Sénégal: le premier vin produit dans le pays reçoit son agrément alimentaire - adakar.com

Sénégal: le premier vin produit dans le pays reçoit son agrément alimentaire Publié le dimanche 28 novembre 2021 | RFI

© AFP par SEYLLOU

Le vin du «Clos des Baobabs» est le premier à être produit au Sénégal.

Au Sénégal, c’est l’aboutissement d’un défi un peu fou : les premières bouteilles de vin du domaine du Clos des Baobabs – millésime 2020 - sont commercialisées, depuis mardi dernier, après l’autorisation de fabrication et de mise en vente délivrée par les autorités sénégalaises. C’est le premier vin produit dans le pays, un projet qui a débuté en 2013.



Jusqu’ici, seul le Cap-Vert produisait du vin en Afrique de l’Ouest, sur l’île volcanique de Fogo.



Désormais, il y a donc aussi un vin « made in Sénégal » sur le marché, fruit d’une longue aventure pour les associés français François Normant et Philippe Franchois : « Le jour est très important parce qu’après huit ans d’expérimentation, nous pouvons enfin, suite à un agrément alimentaire du Sénégal, être visibles chez les cavistes ou dans les restaurants. »