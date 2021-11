L’ancien mandataire de Yewwi Askan wi à Matam reçu par Macky Sall - adakar.com

© Autre presse par DR

Macky Sall en compagnie de l`ex mandataire de Yewwi Askan Wi qui avait fui avec les documents

C'est officiellement acté! L'ancien mandataire de Pastef et de la coalition de l'opposition Yewwi Askan wi à Matam, a rejoint la majorité présidentielle. Djibril Ngom, parce que c'est de lui qu'il s'agit, est reçu en audience par le Président Macky Sall (voir photo).



M. Ngom avait fui avec les dossiers de la coalition avant de réapparaître quelques jours plus tard, tirant sévèrement sur Ousmane Sonko.

Conséquence : la liste de Yaw a été déclarée forclose.



Saisie, la Cour d'appel de Saint-Louis donnera gain de cause à ladite coalition.



Réagissant à cette audience, Déthié Fall, mandataire national de Yewwi Askan wi, accuse Macky Sall d'être derrière cette affaire. "Cela prouve que c'est lui qui a manigancé tout cela", a-t-il regretté, ce samedi.