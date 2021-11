Polyclinique de l’hôpital Principal de Dakar: Macky Sall lance les travaux d’une infrastructure sanitaire de référence qui “va renforcer notre souveraineté sanitaire“ - adakar.com

Dakar va bientôt être doté d’une Polyclinique flambant neuve. La pose de la première pierre de l’infrastructure sanitaire de référence, marquant ainsi le début des travaux, a été effectuée, ce vendredi 26 novembre 2021, par le président de la République, Macky Sall.



L’infrastructure sanitaire devrait être livrée dans un délai de 14 mois. La Polyclinique de l’Hôpital Principal de Dakar est conçue pour répondre aux normes internationales.



La structure médicale moderne et de dernière génération va coûter 60 milliards de Fcfa. Elle est entièrement financée par l’État du Sénégal.



En se dotant d’une infrastructure de référence, l’État du Sénégal a pour objectif de réduire considérablement les évacuations sanitaires. L’autre ambition visée est également de faire de notre pays un hub médical dans la sous région.



"La polyclinique de l’Hôpital principal de Dakar contribuera à faire de notre pays un hub sanitaire de référence pour la sous-région. Cette infrastructure moderne d’une capacité de 100 chambres et d’un coût estimé à 60 milliards entièrement financé par l’Etat permettra de réduire de façon significative les évacuations sanitaires souvent très coûteuses", a déclaré le président Macky Sall.



Pour le chef de l’État Macky Sall, cette infrastructure va renforcer la souveraineté sanitaire du Sénégal.



Le ministre des Forces armées, Sidiki kaba et son homologue de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, le chef d’état-major général des forces armées, le général Cheikh Wade, le Haut-commandant de la Gendarmerie, le général Moussa Fall, le directeur de l’hôpital principal, le médecin-général, Mame Thierno Dieng, entre autres personnalités, ont pris à la cérémonie.



Makhtar C.