News Société Article Société CMR-2023 : Démarrage des réunions préparatoires nationales Publié le samedi 27 novembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) du Sénégal, Abdoul Ly

Dakar – Le directeur général de l’Autorité de régulation des postes et des Télécommunications (ARTP), Abdoul Ly a donné le coup d’envoi des réunions nationales pour préparer la contribution du Sénégal à la Conférence mondiale des Radiocommunications (CMR-2023), a appris vendredi l’APS.



La CMR-2023 est prévue du 20 novembre au 15 décembre 2023 aux Emirats arabes unis (EAU), indique renseigne le communiqué de l’ARTP, reçu à l’APS.



Selon la même source, les Conférences mondiales des Radiocommunications se tiennent tous les trois à quatre ans.



Elles ont pour but ‘’d’examiner et, s’il y a lieu, de réviser le règlement des radiocommunications, traité international régissant l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites des satellites géostationnaires et non géostationnaires’’.



’’Les principaux enjeux de la Conférence seront, de trouver des ressources additionnelles pour répondre aux besoins croissants de connectivité des populations notamment pour la télémédecine, le télétravail, le Wifi à bord des avions ou encore pour l’établissement de réseaux d’objets connectés, pour la télésurveillance ou encore l’agriculture automatisé’’, précise le texte.



La première réunion de préparation à cette rencontre a enregistré la participation de l’ensemble des acteurs du secteur, ajoute le communiqué.







