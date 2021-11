Prison Camp pénal : 35 détenus en cellule d’isolement, le Frapp dénonce la brutalisation - adakar.com

Prison Camp pénal : 35 détenus en cellule d'isolement, le Frapp dénonce la brutalisation Publié le samedi 27 novembre 2021

Prison

Par Birama THIOR 26/11/2021 à 20:15

Plus de 35 prisonniers ont été mis en cellule d’isolement pour casser leur résistance face aux tracasseries et brimades quotidiennes qu’ils subissent, a indiqué, vendredi, le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine. Le Frapp, le collectif pour la justice et contre les violences policières et les familles des détenus appellent à la retenue et au calme.



Cette sortie des activistes intervient quelques heures seulement après les incidents de la prison du Camp pénal de Liberté 6. “Déjà la prison du Camp pénal est connue pour avoir des problèmes d’eau. Malgré tout, des gardes ont versé l’eau des prisonniers, douchant même les prisonniers avec le liquide précieux. L’administration pénitentiaire a-t-elle besoin de faire cela aux prisonniers ? “, déplore les activistes dans un communiqué rendu public.